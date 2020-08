Niina Secrets acaba de lançar sua linha de cosméticos com a Eudora

Novidade para quem ama make. A Eudora, do Grupo Boticário, convidou a influencer de beleza Niina Secrets para criar sua própria linha de cosméticos. Chique, né? Também achamos.

O resultado disso é uma linha pensada especialmente para o público brasileiro e, sob a ótica da influenciadora, cocriada com um time ilustre e diverso de consumidoras e representantes da marca, além de fãs de Niina e amigos criadores de conteúdo experts em maquiagem para entender necessidades reais no universo da beleza e desenvolver produtos que abracem a pluralidade do país.

A linha conta com cinco itens que apresentam design moderno, embalagens premium e cores universais: base, batom líquido, lip balm, primer e esponja.