Manaus ganha novos voos da Azul Conecta a partir desta terça-feira (25)

Estamos realizando decolagens muito importantes! Nosso compromisso Azul é fazer com que todos possam continuar sonhando. Levamos medicamentos para várias cidades do Brasil e, a partir de 15 de abril, começaremos a conectar pequenas cidades do Brasil com voos operados pela TwoFlex para: Água Boa – GGB, São Felix do Araguaia – SXO, Tangará da Serra – TGQ e Juína – JIA. As operações acontecem a partir de Manaus e Cuiabá.