Liberada nova atualização beta do aplicativo WhatsApp

O WhatsApp disponibilizou, nesta semana, uma nova atualização beta do aplicativo de mensagens. A versão de número ‘2.20.91.4’ é voltada para aparelhos com o sistema operacional iOS, da Apple.

Neste momento, o update é exclusivo para os usuários que participam do programa de testes do popular app. De acordo com o site especializado WABetaInfo, a atualização conta com alguns ajustes internos. Confira:

WhatsApp Messenger beta 2.20.91.4 for iOS is now available for testing.

The beta program is currently closed.https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 24, 2020

Novas funções

A plataforma de mensagens também trabalha em novas funções para os usuários. Três novidades estão disponíveis em uma recente versão beta para Android.

Como revelado, um novo toque para chamadas em grupo é testado pelo popular app. Além disso, uma inédita animação de adesivos (stickers animados) foi liberada para testadores.

Por último, o WhatsApp ainda trabalha para melhorar a interface para chamadas, movendo todos os botões para a parte inferior da tela. As três modificações serão liberadas em breve para todos.

