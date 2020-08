Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 28 de agosto de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Seu signo tem o espírito de líder, mas não deve esquecer os sentimentos e necessidades das outras pessoas. Lembre-se também que a raiva pode destruir tudo o que você demorou construir.

Momento de ter mais paciência em tudo o que fizer e controlar os impulsos na hora de tomar uma decisão. Tenha atenção com problemas nos pulmões e evite se sobrecarregar de problemas para ter uma melhor saúde mental; a meditação e exercícios ajudam.

O bem-estar e a abundância são muito buscados e você os alcançará. Negócios trazem notícias positivas. No amor, você continua sendo ardente, mas precisa ter cuidado com a infidelidade. Seu número da sorte é o 10.

Touro

Você é muito realista e quase nunca se deixa levar pelos sonhos, mas lembre-se que também é importante ter esperança. Evite impor sua impor sua opinião aos outros. Quando supera a teimosia, você pode ser um líder ainda melhor.

Você sabe guardar segredos, mas deve ainda ser mais discreto com determinados assuntos para não atrair a inveja. Tenha atenção com problemas nas costas e nos rins, especialmente por infecções.

Não seja egoísta nos relacionamentos e evite tentar dominar as pessoas. Os negócios começam a ir ainda melhor, mas é preciso ter atenção redobrada com fornecedores. Seu número da sorte é 09.

Gêmeos

Semana para fazer mudanças radicais no seu ambiente de trabalho. Reuniões com pessoas importantes para os negócios podem surgir. Evite se deixar abalar pelo o que os outros dizem.

Uma recompensa financeira ajuda a quitar mensalidades e fazer pagamentos. Tenha cuidado com problemas de saúde e cuide mais de si. Evite cultivar a raiva; você consegue atrair o melhor quando continua sendo simpático e se comunicando bem.

No amor, evita entrar em triângulos amorosos ou iludir as pessoas. Seu número da sorte é 22.

Câncer

Cuidado com os sentimentos que o dominam e não deixam agir racionalmente. No trabalho, você pode se impor muito e na vida amorosa se deixa levar e manipular facilmente; é preciso encontrar um equilíbrio.

Lembre-se que relações duradouras não devem ser sustentadas pelo controle. É hora de buscar sua segurança e futuro de forma construtiva. Você é sempre um grande parceiro em empreendimentos.

É preciso se destacar, mas não se apegue apenas ao reconhecimento de outras pessoas. Tenha atenção com problemas de ansiedade ou cardíacos. Cuide da sua saúde física e mental especialmente ao sofrer os altos e baixos da vida.

Leão

Dias para tomar decisões importantes e crescer. Lembre-se de que seu signo passará por um período de prosperidade, por isso siga em frente com otimismo.

Uma oportunidade de começar um negócio ou novo projeto pode surgir e tudo sairá bem. Você permanece muito estável com seu parceiro. Os solteiros podem conhecer um amor muito compatível.

Evite continuar com dívidas pendentes e comece a economizar para o futuro. Você saberá da doença de um parente. Não tenha medo do que os outros irão dizer e ouse ser autêntico em tudo o que fizer. Cuidado com problemas de infecção de pele. O número da sorte é o 17.

Virgem

Haverá mudanças muito fortes em seu trabalho. Considere que serão dias de transformação para o seu signo, então você deve estar ciente de todas as energias que se moverão ao seu redor; abra os olhos da percepção e intuição.

Continue sendo cauteloso e tome uma decisão no trabalho que vai te fazer crescer mais profissionalmente. Você vende algo ou faz uma troca importante.

Um amor do passado deseja que você volte, apenas fique esperto; quem errou uma vez, pode errar duas. Tenha atenção com problemas de enxaqueca e nervosos; cuide da saúde e aumente suas defesas.

Abandone a preguiça e invista em ser mais proativo. No amor serão dias para conhecer pessoas ou se surpreender com a atitude daqueles que já estão próximas da sua vida. Seu número da sorte é 21.

Libra

Momento de equilíbrio. Evite deixar que seus relacionamentos sejam atrapalhados pelo ciúme e raiva. É preciso viver em paz como casal e não querer controlar suas atitudes ou fazer tudo sozinho.

Tente se acalmar e buscar o bem-estar. Esta semana, seus pontos fracos são o estômago e as pernas, ou seja, tenha atenção com alimentação e a má circulação sanguínea. Melhores hábitos ajudam em todos os sentidos.

No trabalho, seja responsável ​​e procure realizar suas tarefas com tranquilidade. A sorte aumenta e mudanças de residência podem acontecer. O melhor número é o 12.

Escorpião

Evite ter problemas com a traição nos relacionamentos e organize seus pensamentos. Semana de colocar a vida financeira em ordem também.

Tente controlar os gastos e começar a guardar dinheiro; lembre-se de não querer “comprar” a consideração das pessoas. Ajudar é importante, mas é preciso ser feito com o coração e responsabilidade.

Evite problemas legais. Não se irrite e diga coisas das quais pode se arrepender; deixe tudo fluir ao seu redor da forma mais positiva possível.

Inicie uma alimentação saudável e se preocupe em aumentar sua energia com bons hábitos. Seu lado negativo é a falta de disciplina; então evite isso para atingir seus objetivos com inteligência e entusiasmo. O número da sorte é 27.

Sagitário

Você geralmente é muito criativo e charmoso com todos ao seu redor. Ao ser apaixonado, sempre busca estar se relacionando romanticamente, mas pode fugir do compromisso para continuar vivendo a liberdade dos seus sentimentos. Reflita sobre até quando isso pode fazê-lo feliz.

Esta semana, seus pontos fracos são os pés e os tornozelos, por isso tente cuidar dos seus ossos. Evite deixar as responsabilidades de lado para apenas se divertir. Tenha atenção com o que você diz e não conte segredos a qualquer pessoa.

Por mais a fase pareça difícil, você encontrará o lado positivo e deixará tudo em ordem novamente. Esta semana, o número da sorte é o 05.

Capricórnio

Você busca o sucesso, mas isso nem sempre deve sacrificar sua vida pessoal; você também é importante para as pessoas queridas. Continue sendo persistente para alcançar o que deseja com a sua força de vontade que é única.

No amor, você é protetor e provedor, apenas deve ter cuidado com a infidelidade e ciúme excessivo para não atrair conflitos. Não espere já estar com alguém em vista para colocar fim em um relacionamento tóxico.

É preciso ter cuidado com os excessos como vícios ou álcool. Dedique sua energia a cuidar da sua saúde mental e física. Uma fase de renovação está por vir. Seu número da sorte é 30.

Aquário

Quando você é sociável, atrai a admiração das pessoas. Não tenha medo de compartilhar o que você pensa e de compartilhar com os outros sem rivalizar ou competir.

Cuide da sua espiritualidade e conte com apoio de pessoas que o amam. Este é um momento de liberdade e ação, principalmente na vida pessoal. Por isso, deixe para trás rancores e evite ficar na defensiva; isso anda atrapalhando seus relacionamentos.

Aprender a conviver melhor pode fazer você se abrir a novas oportunidades no amor. Continue apoiando as pessoas da sua família que precisam. Assuntos relacionados a vendas ou trabalho atraem boas notícias. Seu número da sorte é 15.

Peixes

A convivência melhora nos relacionamentos, especialmente quando a comunicação começa a ser mais aberta. Deixe os rancores e sentimentos de vingança ir embora da sua vida. Lembre-se de que os problemas emocionais devem ser resolvidos para você seguir em frente da melhor forma.

O talento artístico ou para aquilo que você se dedica aumenta e é preciso deixar isso fluir. Não se apegue ao que os outros dizem e não queira agradar a todos. Mantenha o equilíbrio para resolver os problemas em relacionamentos e na vida familiar.

Um compromisso pode dar um passo importante ou você pode conhecer alguém especial de outro país. Não se apegue aos amores que não são recíprocos. Seu número da sorte é o 08.