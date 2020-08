É assim que você deve usar a babosa para fazer seu cabelo crescer

Há muitas razões pelas quais chega um momento em que o crescimento do cabelo para. Isso envolve a falta de vitaminas, proteínas e minerais, estresse e até mesmo alterações hormonais.

Se você ver que, além da estagnação, há um grande problema de queda, você deve consultar um médico. Outras vezes, é provável que seu couro cabeludo precise de um pouco de nutrição e oxigenação natural, e a babosa é a perfeita para isso.

As propriedades da babosa

A babosa tem se mostrado um anti-inflamatório antibacteriano e fungicida que pode ser aproveitado para ter cabelos mais fortes, longos e saudáveis.

Por quê? Por um lado, o gel da babosa remove o excesso de gordura, produtos, impurezas, bactérias e fungos que entopem folículos capilares e impedem o crescimento capilar.

Também é bom para o aumento da circulação, e como explica o portal Nueva Mujer, aumenta o fluxo sanguíneo, o que promove a oxigenação das raízes.

O uso da babosa

Pegue uma folha, corte-a ao meio, retire o gel com uma colher e aplique-o no couro cabeludo limpo, com uma massagem suave. Deixe agir por 30 minutos. Enxágue com água morna e lave com shampoo e condicionador hidratante.

Este gel também é um poderoso anti-caspa, por sua capacidade de remover fungos, bem como um grande hidratante.