Curso de ciência da computação de Harvard é disponibilizado de forma gratuita e online no Brasil

O Estudo Fora, iniciativa da Fundação Estudar, disponibilizou o curso de ciência da computação de Harvard de forma gratuita, online e em português.

Idealizado e executado por Gabriel Guimarães, formado em Harvard e assistente de ensino do professor David Malan, o curso “pretende ser o mais fiel possível – todo o material das aulas e dos Sets de Problemas é traduzido diretamente do material original (CS50 2011)”.

O programa de estudo é de 11 semanas e ensina os alunos a trabalharem, por exemplo, com bando de dados, programação de software, sistemas eletrônicos e muito mais. Para fazer a inscrição, o aluno deve entrar no site do Estudo Fora.

