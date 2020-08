Café é o alimento mais consumido no Brasil

O café foi o alimento consumido pelos brasileiros com mais frequência (78,1% da população) entre 2017 e 2018, tanto por homens (77,9%), quanto por mulheres (78,4%). Em seguida, aparecem dois produtos da dieta tradicional do país: o arroz, com 76,1% de frequência de consumo, e o feijão, com total de 60%. O alimento menos consumido com frequência foi o ovo, com total de 13,9%.

A pesquisa foi realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).