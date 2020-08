Bolsas sob os olhos: 4 máscaras caseiras para acabar com as olheiras

Idade, cansaço, estresse… São vários os fatores que contribuem para o aparecimento das temidas bolsas sob os olhos. Geralmente, elas aparecem por volta dos 30 anos.

Por sorte, há métodos naturais que ajudam a evitá-las. O portal Nueva Mujer listou algumas fórmulas:

Como evitar bolsas sob os olhos

Tomate com suco de limão

Misture ½ tomate com o suco de 1 limão e leve à geladeira por meia hora. Em seguida, aplique diretamente no contorno ocular por 15 minutos e remova com água fria. É importante usá-los apenas à noite para evitar manchas na pele.

Babosa com manteiga de karité

Misture 3 colheres (sopa) do gel de babosa com 1 de manteiga de karité para formar uma pasta. Em seguida, aplique na área da olheira e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, remova a máscara com água morna.

Mel e pepino

Você precisa de um pepino fresco, lavado e descascado, que você vai colocar no liquidificador junto com 1 colher (sopa) de mel. Depois de ter uma mistura homogênea, aplique nas olheiras e enxágue com água morna 20 minutos depois. É aconselhável repetir algumas vezes por semana.

Leite e batata

Rale um pedaço de batata e adicione 150 mililitros de leite. Mexa bem e coloque a mistura em dois sachês de pano fino, os quais você colocará em suas pálpebras por meia hora. Quando terminar, enxágue com água morna e aplique um pouco de hidratante.