Battle Royale: craques do futebol jogam Free Fire em nova edição do 'Posse de Bala'

Reunindo astros do Free Fire e craques do futebol, a BOOYAH, plataforma de streaming da Garena, anuncia nova edição do Posse de Bala, evento que consiste em partidas no modo Contra Squad, em que quatro jogadores encaram quatro jogadores.

Como revelado, a partir das 18h desta segunda-feira (24), quatro equipes se enfrentam na disputa battle royale.

Cada equipe terá também um astro do Free Fire como capitão que ajudará nas estratégias e nas partidas.

Quem assistir aos embates, além de acompanhar uma boa dose de humor e ver seus craques curtindo Free Fire, também podem ganhar recompensas, como chips azuis, tokens do tempo e peças da skin – Maníaca do Assalto.

Com informações da Garena

