Aplicativo WhatsApp para Android receberá novas melhorias em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.198.11.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, no update foram liberados algumas melhorias para os usuários da plataforma

Como revelado, um novo toque para chamadas em grupo é testado pelo popular app. Além disso, uma inédita animação de adesivos (stickers animados) foi liberada para testadores.

Por último, o WhatsApp está trabalhando atualmente para melhorar a interface para chamadas, movendo todos os botões para a parte inferior da tela.

A novidade ainda passa por ajustes. Como detalhado, todas as três serão liberadas em breve para os usuários. Confira:

