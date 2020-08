Os signos que mais colecionam atitudes impulsivas

Alguns signos do zodíaco nem sempre controlam as vontades repentinas e acabam tomando decisões sem pensar duas vezes. Confira aqueles que mais colecionam atitudes impulsivas:

Áries

O ariano não consegue esconder sua impulsividade e esta característica também marca as decisões que toma em sua vida. Este signo tende a lidar com as consequências de não pensar duas vezes antes de agir como quem está acostumado e pode achar que correr riscos traz a maior quantidade de adrenalina que poderia ter.

Gêmeos

O geminiano pode ter atitudes inesperadas e impulsivas, pois lidam com a dualidade dentro de si e mudam constantemente. Este signo nem sempre é imprudente, mas pode tranquilamente tomar decisões sem se preocupar com os prós e contras. Eles gostam de manter a vida agitada e ter boas histórias, algo que um “bom planejamento” nem sempre entrega.

Sagitário

O sagitariano tende a tomar decisões precipitadas e acredita na própria sorte até que se prove o contrário. Ele precisa se sentir livre e também leva essa regra para suas atitudes, cedendo a impulsos e preferindo arriscar a ter uma dúvida eterna. Ele não gosta de colocar limites em nada.

Aquário

O aquariano é independente e visionário, por isso pode até pensar antes de tomar atitudes, mas sempre será visto como alguém que arrisca sem medo. Tende a agir com rapidez e pode surpreender as outras pessoas com decisões repentinas. Este signo é impetuoso.

Peixes

O pisciano tende a se perder nos próprios pensamentos e tomar decisões impulsivas com o coração, mas nem sempre é o amor que o guia – as vezes são as mágoas. Ele pode até voltar atrás, mas quase sempre precisará lidar com as consequências de decidir de forma precipitada.