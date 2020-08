Os signos que formam casais que marcam a vida amorosa um do outro

Alguns signos do zodíaco podem formar casais que talvez não terminem juntos, mas constroem relacionamentos inesquecíveis. Confira quais são:

Gêmeos e Sagitário

Este casal pode se apaixonar muito e dividir momentos especiais, pois têm muita sintonia em todos os aspectos. Facilmente se inserem na vida um do outro e não demoram para conhecer seus amigos, pois os dois valorizam muito isso. Conseguem equilibrar as expectativas e dedicam bastante tempo em se divertir, vivendo experiências difíceis de esquecer.

Câncer e Libra

A química entre estes signos pode ser bastante forte e um tende a complementar o outro. Este relacionamento pode ser muito importante, especialmente para o canceriano, que aprende a ser mais leve e não levar as coisas tão a sério com o libriano. A harmonia que eles podem alcançar faz com que a experiência de estar juntos seja inesquecível.

Leão e Virgem

A sensualidade e química deste casal faz com que eles se destaquem. Ambos são ótimos em tudo o que decidem fazer e possuem diversas qualidades que são apreciadas mutuamente. Conseguem complementar os potenciais e sonhos um do outro, por isso tendem a trabalhar bem juntos para construir um relacionamento sólido. Nenhum decepciona quando o assunto é lealdade.

Capricórnio e Peixes

Antes de tudo, este casal tende a ser ótimos amigos, de forma que possuem muito interesse em ter algo duradouro. Conseguem construir uma relação que se desenvolve de forma sólida e repleta de detalhes, criando laços íntimos e que os deixam seguros sobre os sentimentos um do outro. Podem compartilhar entre os lados da personalidade que ninguém mais conhece.