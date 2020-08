Boca ombré: passo a passo para você aprender a fazer a tendência de make

View this post on Instagram

O dia do batom está chegando e por isso a Bia Munstein, do @euvouderosa, ensina esse passo a passo pra arrasar com dois tons ao mesmo tempo! Ombré lips é uma técnica que dá um efeito degradê na boca, deixando a make ainda mais única e incrível 💄✨ Então aproveita e se joga, se inspira e #FaçaAcontecer nesse sábado! 💖 Para aprender o passo a passo da técnica, é só acessar o link na bio! 💄 Extreme Matte "Só se for Agora!" 💄 Extreme Matte "Tô Dentro!" 💄Corretivo Fit Me – Médio #MaybellineNyBrasil #ExtremeMatte #DeuFit #LoucasPorBatom #DiaDoBatom