Aprenda a fazer um creme de milho rápido e cremoso

A temporada fria que chegou de surpresa combina com pratos saborosos e que aquecem. Aproveitando a sazonalidade dos legumes, o chef Melchior Neto preparou uma receita de Creme de Milho muito fácil e rápida de ser feita. Acompanhe a receita abaixo desse acompanhamento saboroso e bem versátil.

INGREDIENTES

300g de milho verde cozido

½ cebola roxa picada

2 xícaras (chá) de leite

1 colher (chá) de cúrcuma

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de amido de milho

Raspas de casca de laranja

Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO

Refogue a cebola no azeite junto com o milho, acrescente a cúrcuma (açafrão da terra) e misture bem. Coloque o leite e bata com o auxílio de um mixer. Acrescente o sal e a pimenta do reino. Para engrossar um pouco utilize o amido de milho dissolvido em um pouco de leite. Mexa bem e sirva.