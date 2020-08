Acabe com as olheiras comendo estes 3 alimentos

Ninguém gostas das olheiras, e a melhor prevenção é dormir bem. Outra forma de evitá-las é exercitando-se pela manhã, pois remove o excesso de fluidos da área facial. O exercício também regula os ciclos de sono e nos ajuda a descansar melhor.

Também é possível ter olheiras sem estar cansado. Isso é devido à própria condição genética.

Seja qual for o seu caso, dizemos que há certos alimentos que podem fazer muito por você. O portal Nueva Mujer lista aqueles que ajudarão você a acabar com as olheiras.

Abacate

Contém gorduras saudáveis, como o famoso ômega 3, recomendado por dermatologistas para hidratar e nutrir a pele profundamente.

Além de ser uma excelente comida para incluir em seus pratos, você pode usá-lo como um cosmético. Descasque um abacate, remova o caroço e corte uma das metades em meias luas que você pode colocar sob o olho.

Nozes e sementes

Esses alimentos podem ajudá-lo a combater círculos escuros graças à sua riqueza em vitamina E, um poderoso antioxidante que previne danos oxidativos, uma das causas do cansaço que pode ser refletido em seu visual.

Você também pode aplicar óleo de amêndoa sobre o contorno ocular. Ter vitamina E clareia as olheiras. Aplique massageando antes de dormir.

Aveia

Uma das razões para ter olhos inchados, com bolsas e olheiras, pode ser a retenção de líquidos, bem como a prisão de ventre.

Para evitar isso, você pode começar o dia com uma tigela de mingau de aveia, com leite de amêndoa ou coco, ou leite desnatado. Isso vai ajudá-lo a melhorar o trânsito intestinal.