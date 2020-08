5 cortes de cabelo para ‘emagrecer’ o rosto que estão em alta

Se você tem um rosto oval, redondo ou quadrado, existem alguns cortes de cabelo que vão muito bem. Segundo o portal Nueva Mujer, estes 5 estilos são perfeitos para “emagrecer” a cara e definir as maçãs do rosto:

Cortes de cabelo para “emagrecer” o rosto e definir as maçãs do rosto

Reto, longo e liso

Quem gosta de usar o cabelo comprido pode optar por cortá-lo reto e usá-lo extremamente liso, pois isso ajudará a estilizar e afinar o rosto, equilibrando-se com a verticalidade do cabelo.

Camadas longas

Outras opções que dominam tendências e ajudam a suavizar as características são as longas camadas, começando abaixo do queixo. Isso dará movimento, dimensão e volume ao seu cabelo e fará você parecer mais jovem e elegante.

Lob

O lob ou bob longo fica na altura do ombro e favorece rostos redondos ou ovais, já que afina o rosto e define as maçãs do rosto. Você pode usá-lo liso ou ondulado.

Clavicut

A clavícula é perfeita para afinar o rosto. E, como o nome sugere, este corte fica na altura da clavícula. Ao contrário do bob longo, permite camadas para um visual mais sofisticado. Então não hesite em experimentá-lo.

Midi assimétrico

Outra ótima opção é o midi assimétrico, que chega a cerca de 5 centímetros abaixo do queixo. Ele vai fazer você parecer mais jovem. Você pode usá-lo de um lado mais longo do que o outro.