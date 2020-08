15 produtos para facilitar o trabalho de limpeza da casa

Quem cuida da casa sabe que manter tudo em ordem não é tarefa fácil. E, pior: é trabalho que precisa ser feito diariamente. A tarefa de hoje vai ter que ser feita de novo amanhã – e isso pode ser mesmo bem exaustivo. Selecionamos 15 itens produtos para facilitar a limpeza da casa, que estão entre os mais vendidos nas plataformas de e-commerce. Confira:







1. Este mop giratório tem um sistema de centrifugação que faz com que você não precise mais ficar torcendo pano com as mãos. Compre a partir de R$ 59,90.







2. Já este mop aqui tem um reservatório para colocar água e/ou produtos de limpeza, com um spray acionado por uma alavanca na ponta do cabo. O pano de microfibra é lavável até em máquina e pode ser trocado quando já estiver velhinho. Compre a partir de R$ 132,77.







3. Quer um mop mais tradicional? Este aqui é aquele clássico que substitui vassoura, rodo e pano de chão tudo ao mesmo tempo. Compre a partir de R$ 29,90.







4. Seu sonho é ter um daqueles aspiradores de pó robôs? Este aqui é o combo "varre + aspira + passa pano" e tem bateria recarregável. Compre a partir de R$ 459,00.







5. Este aparelho elétrico purificador de ar já vem com um refil de lavanda, para deixar sua casa perfumada o dia todo. Compre a partir de R$ 69,00.







6. Procurando um umidificador? Este da Black+Decker tem um filtro que elimina 99,9% das impurezas da água e tem recipiente para colocar fragrâncias e essências sem óleo, para aromatizar o ambiente ao mesmo tempo que melhora a qualidade do ar seco ou poluído. Compre a partir de R$ 199,90.







7. Não quer ficar comprando produtos de limpeza de pouquinho? Esta embalagem econômica de detergente em pó para máquinas de lavar louças vem com 2,5 kg de produto, para não precisar se preocupar em comprar de novo tão cedo. Compre a partir de R$ 80,72.







8. Um aquecedor com 3 níveis de intensidade e funcionamento silencioso, se sua casa estiver meio gelada nestes dias. Compre a partir de R$ 69,90.







9. Este desinfetante aerossol de uso geral é uma solução prática para limpar lugares que não podem ser molhados, como o interior de sapatos, capacetes, casacos, closets, ambientes internos, etc., com ação bactericida, fungicida e desodorante. Compre a partir de R$ 23,50.







10. Para a limpeza geral, tem este desinfetante de 1L que é seguro para ambientes com animais domésticos e tem opções de fragrâncias como lavanda e citrus. Compre a partir de R$ 10,99.







11. Já viu esta vassoura mágica? Ela tem cerdas giratórias e um reservatório, então ela varre e recolhe a sujeira de uma vez só. Compre a partir de R$ 59,90.







12. Outro item super vendido é este limpa vidros que tem dois lados, um que é um paninho de microfibra e outro que é um rodinho. Além disso, tem reservatório para colocar água ou produto de limpeza. Compre a partir de R$ 49,75.







13. Este vaporizador e higienizador portátil serve tanto para roupas (pode passar diretamente no cabide), quanto para higienizar estofados, almofadas e cortinas. Compre a partir de R$ 176,90.







14. As telas dos seus dispositivos estão sempre com marcas de dedos? Este kit vem com um spray limpa telas e duas esponjas de microfibra, ideais para telas sensíveis por serem esponjas laváveis, que não retém odores e não riscam, além de não soltar fiapos na hora de limpar. Compre a partir de R$ 25,01.







15. Por último, este aspirador de pó e água com capacidade de 12L e 1000W de potência, que é o mais vendido da categoria. Compre a partir de R$ 352,93.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.