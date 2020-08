Restaurante promove 'Festival da Polenta' em São Paulo

O restaurante Piazza Zini, na zona norte de São Paulo (SP), promove no próximo fim de semana seu Festival da Polenta, que reunirá diversas versões desse tradicional prato da gastronomia italiana.

O evento contará com polenta cremosa, frita e assada, com acompanhamentos que variam entre polpetone, bife parmigiana ou à milanesa.

O "carro-chefe" do festival será a polenta "tricolore", servida com molho pesto (verde), quatro queijos (branco) e bolonhesa (vermelho) para homenagear as cores da bandeira italiana.

A palavra "polenta" vem do latim "puls-pultae", que significa creme de vegetais. A importância do alimento aparece até na célebre enciclopédia "História Natural", do naturalista romano Plínio, o Velho (23-79 d.C.), que dizia: "Pulte autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum". Ou seja, "Da polenta, e não do pão, viveram os romanos por longo tempo".

Com a chegada do milho da América na Europa por meio de Cristóvão Colombo, o termo "polenta" passou a designar um creme feito a partir deste cereal e que, devido à sua simplicidade, seria fundamental contra a fome das populações do velho continente.

Assim como outros pratos, a polenta chegou ao Brasil com a grande imigração italiana e, após ter sido ignorada como "alimento pobre", caiu nas graças do paladar nacional.

O Piazza Zini é o restaurante da empresa de origem italiana Zini Alimentos, que produz massas frescas, polentas, farinhas para empanar, fibras de trigo e molhos, com foco em food service e cozinhas de grande escala.

Um dos carros-chefes da empresa é a polenta pronta e pré-cozida Lunella, que pode ser conservada fora da geladeira por até seis meses e tem baixo teor calórico (80 kcal/100 gramas).