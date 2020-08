Pensando em fazer uma sobremesa, mas com poucos ingredientes no armário? Confira a receita do canal Gabriel Freitas e aprenda a fazer um mousse de chocolate com 3 ingredientes.

Ingredientes:

200 gramas de chocolate meio amargo

1/2 caixa de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Modo de preparo:

