Os signos do zodíaco que formam casais conflitivos

Alguns signos do zodíaco podem formar combinações que dificilmente se entendem no amor e tendem a arrumar bastante conflito.

Confira quais são:

Áries e Peixes

Esta combinação pode acumular muita energia sexual e paixão, mas o conflito também será intenso. Enquanto o ariano precisa de clareza para levar em conta o sentimento do outro, o pisciano tende a internalizar muitas coisas, inclusive as importantes. A chance maus entendidos e de que um se distancie do outro é grande.

Touro e Gêmeos

Enquanto o taurino valoriza a estabilidade e o conforto do seu lar, o geminiano busca estar sempre conectado com diversas pessoas e muda de ideia constantemente. As diferenças podem ser complicadas de lidar para ambos, especialmente quando o relacionamento se consolida ainda mais. As atitudes que formam a essência de cada um podem estressar o outro.

Escorpião e Escorpião

Este é um dos signos mais intensos do zodíaco. Por isso, o escorpiano costuma se dar melhor com parceiros que complementam suas qualidades e ajudam a controlar seus defeitos. Esta combinação tende a ser explosiva e a defensiva de ambos pode atrapalhar bastante na hora de construir a confiança e sinceridade no relacionamento. A chama nunca apaga, mas pode fazer os dois saírem queimados.

Sagitário e Capricórnio

Estes signos podem ter amizade forte e duradoura, mas isso nem sempre acontece nos relacionamentos românticos. Isso acontece porque o capricorniano gosta de viver a estabilidade e entrega em seus relacionamentos, já o sagitariano não abre mão das novas experiências e liberdade. A chance dos objetivos e valores de ambos serem completamente diferentes é enorme.