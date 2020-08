Os looks monocromáticos são tendências e aqui estão as dicas para aprender usá-los

Os looks monocromáticos são perfeitos para se vestir de forma elegante sem muito esforço. Eles estão com tudo há algumas temporadas e devem se manter assim. Para quem ainda não conhece a tendência, basta saber que os looks monocromáticos são desenvolvidos a partir de tonalidades diferentes de uma mesma cor.

Para algumas pode ser um pouco difícil criar looks monocromáticos, mas saiba que é simples. O site stylishlyme compartilhou algumas recomendações.

A primeira é escolher a paleta que você seja trabalhar. Lembrando que você pode ir além do preto e branco, ok? Cores vivas ficam lindas em looks monocromáticos.

Em seguida, adiciona textura ou padrão. Brinque com as tonalidades e tecidos. Uma dica é não utilizar o mesmo tecido em todas as peças, pois pode deixar o look sem graça.

Além disso, se atento ao equilibro. Por exemplo, se for usar um suéter mais volumoso em cima, é interessante investir em uma parte de baixo mais justa.

