Novidade que será liberada em breve pelo aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar, em breve, mais uma novidade para os usuários da plataforma.

Depois de uma longa espera, o WhatsApp provavelmente lançará o app para iPad quando o recurso que permite usar a mesma conta da plataforma em diferentes dispositivos, ao mesmo tempo, estiver totalmente finalizado. Veja:

Atualmente, o aparelho da Apple não é compatível com o app de mensagens, de forma nativa.

A nova informação foi compartilhada pelo site especializado WABetaInfo na semana passada. Apesar do avanço, ainda não existe data prevista. Confira:

I know this announcement was published 16 months ago, but WhatsApp will likely release the iPad app when the feature that allows to use the same WhatsApp account on different devices at the same time is ready. https://t.co/OhH73R7cKb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2020