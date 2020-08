Faça um botox caseiro antirrugas com clara de ovo

Existem muitos tratamentos para combater as rugas, da aplicação de cremes aos mais invasivos — como cirurgias ou injeções de botox. Mas, em todos os casos, você tem que investir muito dinheiro.

Entre as opções naturais, a clara de ovo é a melhor. Ela é considerada o botox caseiro, pois, segundo o portal Nueva Mujer, suaviza as linhas da pele em pouco tempo e remove manchas.

Veja como fazer uma máscara de ovo para ter um rosto mais bonito.

Chega de olheiras

Estresse e poucas horas de sono podem afetar seu rosto. A clara de ovo é uma grande aliada natural para essas áreas.

Primeiro, lave o rosto. Bata a clara até que esteja em ponto de neve. Em seguida, mergulhe um floco de algodão na mistura e aplique-o suavemente sobre suas pálpebras e olheiras. Deixe agir por 10 minutos e enxágue seu rosto.

Adeus às impurezas de pele oleosa

Bata a clara com um garfo e aplique-a em áreas onde a gordura, como a testa e o nariz, acumula-se mais. Em seguida, coloque 2 folhas de papel higiênico no rosto e repita o procedimento mais uma vez. Remova a máscara quando estiver completamente seca e enxágue com água morna.

Reafirmante facial natural

Misture uma clara de ovo com 1 colher (sopa) de farinha de trigo e 1 colher (chá) de mel. Aplique a mistura na sua pele e enxágue o rosto após 10 minutos.