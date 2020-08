Cuidados simples, como se agasalhar bem, previne o risco de doenças no inverno

Com a chegada do inverno, ficamos mais suscetíveis a doenças como gripes, resfriados, problemas respiratórios, alergias, infartos e até mesmo Covid-19. Muitas pessoas desconhecem que tomar alguns cuidados simples, como se manter bem agasalhado, com alimentação saudável e controle de peso. Se você for do grupo prioritário, é importante tomar a vacina contra a gripe.

No quesito estar bem agasalhado, seja dentro ou fora de casa, é prudente investir em peças adequadas para o guarda-roupas. Selecionamos algumas das roupas mais vendidas e bem avaliadas do site de comércio eletrônico da Amazon. Confira:

1. Conjunto 4 Estações Canelado Feminino



Este conjunto tem calça jogger, blusa manga longa e gola alta quente que é ideal para usar em casa, ou até mesmo, para pequenas saídas até a padaria ou farmácia sem trocar de roupas. Parece, mas não é um pijama e vai até tamanho GG. Ah, e fica lindo no corpo. Compre a partir de R$ 69,90.

2. Conjunto Calça e Blusa Frio Moletom Peluciado Masculino



Ideal para o dia-a-dia em casa, saídas noturnas ou na prática de esportes. Fabricado em material confortável ao vestir e macio ao toque. Tecido e acabamento reforçado de ultra qualidade. Modelagem que veste bem no corpo. Composição de 50% Algodão e 50% Poliéster. Compre a partir de R$ 109,00.

3. Blusa tricot listrado plus size off white



Blusa tricot listrada plus size, manga longa, abertura lateral barra com detalhe de blaquinha dourada e barra confeccionada em tricot 60% acrílico 20% polipropileno 20% poliamida. Ideal para as pessoas mais velhas e pode ser usada em casa ou na rua. Compre a partir de R$ 179,00.

4. Blusa Plus Size Masculino Tracking Anistia



Blusa manga longa na cor azul marinho que pode ser usada dentro de casa ou não. Tem tamanhos de G1 a G4. Segundo o fabricante é feita em 100% algodão que proporciona bastante proteção contra o frio. Compre a partir de R$ 88,90.

5. Conjunto Infantil Casaco e Calça Menina Quimby



Conjunto infantil para menina, composto por blusão em moletom com estampa em pelo sintético e calça em molecotton. Blusão em 70% algodão e 30% poliéster, calça com 98% algodão e 2% elastano. Compre a partir de R$ 74,95.

6. Conjunto Infantil Jaqueta e Calça Menino Quimby



Conjunto infantil para menino, composto por jaqueta em moletom peluciado e calça em moletom mescla com cadarço. Jaqueta possui capuz com forro em pelo sintético, bolso canguru e fechamento por zíper. Compre a partir de R$ 74,95.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.