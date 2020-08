Como aplicar óleo de argan para acabar com rugas e olheiras

O óleo de argan tem muitos benefícios para a pele, especialmente para eliminar rugas e olheiras. Por isso, é um dos mais usados, e está incluído nas rotinas de beleza, pois promove a regeneração celular e a hidratação profunda.

Este óleo contém ácidos graxos, vitamina E e antioxidantes, que ajudam a hidratar a pele e mantê-la saudável e rejuvenescida.

Como aplicar óleo de argan para remover rugas e olheiras

A primeira coisa a fazer é lavar o rosto. Depois, derramar em suas mãos um pouco de óleo de argan e aplicá-lo no rosto, especialmente no contorno dos olhos, massageando com as pontas dos dedos de forma circular para estimular a circulação sanguínea.

Você pode aplicá-lo diariamente antes da maquiagem, esperando que ele seque para que ele absorva completamente.

Se você não quiser usá-lo antes da maquiagem, pode misturar o óleo de argan com o óleo de coco e manteiga de karité e aplicá-lo à noite. Você terá o mesmo resultado.

O importante é que você o use diariamente e verá em pouco tempo como seu rosto começa a parecer mais rejuvenescido e suas rugas diminuirão.