Atualização beta do WhatsApp para Android revela nova mudança para os usuários

O WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova versão beta do app de mensagens para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update de número 2.20.198.9 ainda é exclusivo para testadores.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.198.9: what's new?

WhatsApp introduces new icons for the chat share sheet for beta testers, and the camera action is back!https://t.co/Qv79oHisR3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2020