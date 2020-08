Novo recurso do WhatsApp em desenvolvimento que será liberado em breve para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp está expandindo, nesta semana, a ativação do modo de ‘Pesquisa Avançada’ para mais usuários beta do Android.

A função permite pesquisar um tipo específico de mensagem (texto, imagem, vídeo, GIF, áudio, documentos).

De acordo com o site WABetaInfo, a novidade, ainda em desenvolvimento, será liberada em breve para todos os usuários da plataforma.

Por exemplo, o usuário pode ver rapidamente todas as imagens / GIFs compartilhados ou em chats específicos.

O novo modo de ‘Pesquisa Avançada’ deve passar por alguns ajustes antes da liberação total. Confira:

Be sure to install the latest Android beta. https://t.co/sRmLwi2dEg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2020