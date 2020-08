Humanidade esgotará recursos anuais renováveis da Terra neste sábado

Neste sábado, a população de todo o mundo deve ultrapassar o consumo do que o planeta é capaz de gerar em um ano, de acordo com os cientistas.

A pandemia e a conseqüente desaceleração econômica empurraram a data para três semanas depois do que foi registrado em 2019.

Segundo os especialistas responsáveis pelo cálculo, quando fechar 2020 a população mundial terá consumido o equivalente a 1,6 planeta Terra. Em 2019, foi consumido 1,7 planeta.

A partir deste sábado, a Terra passa a gastar suas reservas ecológicas e se esse modelo atual não for alterado, o ecossistema do planeta pode entrar em colapso, segundo o porta-voz da WWF (World Wide Fund for Nature), Luis Suárez.

As maiores economias do mundo são as principais responsáveis pelo avanço do Dia do Excesso de Capacidade da Terra. Os Estados Unidos, por exemplo, consomem 5 planetas Terra anualmente, enquanto a Espanha requer 2 planetas em recursos.

Com informações do site Cooperativa.