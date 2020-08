Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de agosto

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá que fazer mudanças em seu trabalho; lembre-se que esses dias são muito importantes para o seu futuro e é preciso não deixar nada pendente.

Um novo amor pode fazer um convite e tudo pode sair melhor do que o esperado. Você faz um curso nos finais de semana para se atualizar. Tenha atenção com os problemas nervosos e hormonais.

Seus números da sorte são 07 e 66. Evite falar sobre suas conquistas para não atrair a inveja. Aqueles que estão em um relacionamento terão um fim de semana de paixão e estabilidade.

Fique em paz para buscar uma solução para seus problemas de forma tranquila. Domingo será um dia de focar na casa e bem-estar.

Touro

Fim de semana de muito trabalho e de lidar com assuntos pessoais; problemas familiares são resolvidos. Você terá mudanças no trabalho ou entrará em novos projetos.

Algo pode trazer muita diversão ou dinheiro extra. A sorte virá no domingo com os números 05 e 21. É preciso se sentir útil tende para não desanimar e deixar a tristeza tomar conta.

Cuide da saúde com esporte ou exercício; busque mais equilíbrio na sua vida. Lembre-se que no amor o seu signo é muito apaixonado e sexual, mas pode também pode ser inseguro e ciumento, A compatibilidade aumenta com os signos de Gêmeos, Aquário ou Virgem.

Gêmeos

Problemas com seu parceiro podem surgir; por isso, não tome decisões quando estiver chateado para não se arrepender. Você pensa em mudar de emprego ou iniciar seu próprio negócio.

Você faz pagamentos atrasados. Tenha cuidado com dietas e não tome remédios sem orientação médica; cuide da sua saúde. Tente ter uma alimentação mais saudável.

Você se lembra muito de um amor que já não está mais com você; você pode procurá-lo para conversar sobre isso. Você terá sorte no domingo com os números 01 e 78.

Considere a mentira e a manipulação sempre trarão problemas com seus parceiros; tente mudar isso para evitar magoar pessoas queridas.

Câncer

Fim de semana para ser muito feliz e receber boas notícias. Aproveite as oportunidades que se apresentam; um novo negócio pode ser ofertado e será positivo.

O amor deve ser dado sem limites e não pode ser comprado, por isso não tenha medo de ficar um pouco sozinho e despegar de quem não faz bem. O signo de Câncer pode ser muito compátivel.

Você decide fazer um curso. Você precisar consertar algo em sua casa e buscar o conforto no lar. Alguns amigos trazem boas notícias ou momentos divertidos.

A sorte chega neste domingo com os números 02 e 18. A Lua rege o seu signo, por isso aproveite as energias da noite para absorver a positividade e tenha pensamentos bons.

Leão

Fim de semana para reorganizar sua casa. Leve em consideração que sua energia deve fluir bem neste ambiente. Você recebe dinheiro extra por uma venda e deve guardar ou investir com responsabilidade.

Sexta-feira de reunião ou mudanças no trabalho; será um dia muito intenso, então tente não brigar com seus companheiros.

Sábado perfeito para estudar ou fazer cursos. No amor você vai conhecer pessoas muito compatíveis e que vão aumentar a sua autoestima. Um parente o procura para pedir um favor.

A sorte chega no domingo com os números 13 e 44. Este dia também é ideal para passear ou estar em contato com a natureza; isso vai te ajudar a aumentar ainda mais a energia positiva. Lembre-se de que seu signo tem um dom especial para ganhar dinheiro e para os negócios.

Virgem

Você terá complicações no trabalho nesta sexta-feira, então relaxe e não se deixe levar pelas provocações de ninguém.

Tente estar próximo das energias positivas e mantenha pessoas leais ao seu redor. Você faz mudanças na aparência e pode renovar o estilo. Tenha atenção com problemas ósseos e cuidado com quedas; não seja descuidado.

A sorte aumenta no sábado com os números 29 e 88, use mais perfume para que a abundância permaneça em sua vida. Você recebe um presente e pode ser de um interesse amoroso.

Você permanece solteiro, mas continuará conhecendo pessoas legais. Cuide mais do seu dinheiro e não o gaste compulsivamente. Você pode começar um negócio.

A virtude do seu signo é ser um trabalhador incansável e isso o ajuda a crescer financeiramente; apenas evite negligenciar a vida pessoas e a saúde mental.

Libra

Serão três dias de boa sorte na sua vida, ideais para se reinventar no amor. A compatibilidade aumenta com os signos de Touro, Gêmeos e Peixes. Tente pagar as dívidas para evitar problemas no futuro.

Não conte a ninguém sobre seus problemas; lembre-se que muitos ficam felizes que algo dá errado, então seja mais discreto. Neste sábado você vai comprar roupas ou mudar de visual.

Procure não ter comportamentos impulsivos no trabalho ou nos estudos; leve em consideração que quem se descontrola sempre perde. Aprenda a estar mais ciente do que você comenta ou seja mais atencioso com os outros.

Experimente sair para uma caminhada no domingo ou tomar um pouco de ar fresco para aumentar sua energia positiva. Você terá sorte com os números 09 e 31; tente jogar no domingo. Cuide mais da sua saúde com uma alimentação saudável.

Escorpião

Você será positivo e sua energia para seguir em frente ou alcançar os objetivos aumenta. Lembre-se que seu signo sempre busca ser o melhor em tudo e principalmente no trabalho, por isso faça o possível para se atualizar e especializar.

Evite se apaixonar intensamente se acabou de conhecer uma pessoa; considere que a confiança se ganha com o tempo e leve tudo com calma. Lembre-se sempre de ouvir os conselhos de seus pais e pessoas que o amam, pois eles sempre desejarão o melhor para você.

Fim de semana para consertar coisas em casa. Você pode ter problemas de estômago ou intestino; cuide da alimentação. Evite consumir álcool ou comidas gordurosas.

Não empreste dinheiro e aprenda a dizer não. A sorte chega no sábado com os números 33 e 27. Tente não mentir em hipótese alguma, porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá.

Sagitário

Seu trabalho pendente se acumula. É preciso aprender a se organizar e ter mais tempo para dedicar também a sua vida pessoal. Tenha cuidado com dividas e compre apenas o que você precisa.

A sorte chega no sábado com os números 05 e 49; tente combiná-lo com o seu aniversário. Um amor do passado, que pode ser dos signos de Peixes ou Leão, insiste em voltar; tenta conversar e refletir bem sobre o que quer fazer.

Não dê atenção ao que dizem sobre você; seu signo tem a capacidade de derrubar energias ruins, mas não deve se envolver em fofocas. Você sai para passear no domingo e renova as energias.

Você é bom no relacionamento com os outros e isso o torna um excelente vendedor; uma pessoa pode estabelecer uma parceria e iniciar um negócio com você.

Capricórnio

Sexta-feira com muito trabalho atrasado e para colocar os pagamentos em dia. Você considera a possibilidade de ter um emprego a mais; se tiver oportunidade, aproveite, mas não descuide da vida pessoal.

Não confie tanto nas pessoas porque as traições sempre acontecem com você; deixe as coisas bem claras. Cuide de seus problemas nervosos ou de ansiedade.

Você terá sorte com os números 01 e 25; some seu dia de nascimento para personalizar a boa sorte. Aqueles que têm um parceiro terão dias ótimos e muito apaixonados.

Os solteiros encontrarão pessoas muito compatíveis com seu signo neste fim de semana. Procure se vestir com cores vivas para atrair o amor e assim encontrar alguém que aumente sua felicidade.

Aquário

Você se atualiza nas questões de trabalho; lembre-se que o melhor do seu signo é ser muito dedicado aos seus projetos de vida. Durma mais e não perda tanto tempo na Internet; lembre-se que você está muito inquieto e precisa descansar para estar mais ativo no dia seguinte.

Neste fim de semana você sentirá falta do que não tem mais. Leve em consideração que seu caráter forte lhe causa muitos problemas e arrependimentos. Por isso aprenda a controlar seus impulsos e ter um relacionamento mais estável.

Você terá sorte com os números 26 e 50; tente combiná-los com o dia do seu nascimento para personalizar a boa sorte.

Não se meta em problemas que não sejam seus, às vezes é bom ficar fora das situações familiares complexas. Você envia algo para o conserto. Domingo ideal para estar com a família e se sentir muito amado.

Peixes

Você viverá três dias de muita sorte; é sua vez de crescer economicamente e com realizações na vida pessoal. Lembre-se que seu signo é uma pessoa muito boa e não sabe cortar relacionamentos do passado; então comece a colocar isso de lado na sua vida para seguir em frente.

Sexta-feira movimentada e de novas oportunidades; fique de olhos abertos para não perder nada importante. Você recebe a oferta para comprar ou mudar de casa ou apartamento.

Arrume sua casa e tire do armário o que não usa mais para renovar as energias. Economize tudo que puder para ter estabilidade financeira. Sua sorte aumenta no domingo com os números 21 e 70.

Não dê tanta confiança às pessoas que acabou de conhecer; é melhor ir com calma para não atrair problemas que não são seus.