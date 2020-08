Estresse causado pela pandemia pode levar a nascimento de bebês abaixo do peso

Em artigo publicado na revista acadêmica American Journal of Human Biology, pesquisadores afirmam que o estresse causado pela pandemia do novo coronavírus em mulheres grávidas pode fazer com que os bebês nasçam menores e abaixo do peso. Barry Bogin, da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, e Carlos Varea, da Universidade Autónoma de Madrid, na Espanha, analisaram 8 pesquisas realizadas anteriormente, que envolveram 8200 gestantes e mais de um milhão de bebês, para chegar a essa conclusão.

O baixo peso ao nascer já foi relacionado por vários estudos a problemas como transtornos psicológicos, obesidade na idade adulta, baixo rendimento escolar, doenças do coração, diabetes, infecções e até mesmo morte precoce. Segundo os pesquisadores, muitas preocupações surgem e são influenciam o estresse causado pela pandemia: o receio do desemprego, a apreensão com a situação financeira, e problemas familiares. Todas essas preocupações levam ao estresse crônico, considerado pelos pesquisadores como sentimentos de insegurança e preocupação que duram por um período prolongado.

De acordo com os autores do artigo. “O medo permeia todos os níveis da sociedade e causa estresse emocional. O estresse emocional crônico – que vem de uma insegurança que dura meses ou anos – tem impactos biológicos nas pessoas”. Eles ainda afirmam que “o medo da doença se espalha tão rápido e profundamente quanto a própria doença”.

Os pesquisadores ressaltam, porém, que os impactos observados nos bebês podem também ser causados por ações indiretas da mãe, como má alimentação, vícios e ausência de acompanhamento pré-natal. Para os autores, “vai levar duas ou mais gerações” para se entender exatamente como o estresse devido à pandemia de Covid-19 afetará os bebês que virão.

