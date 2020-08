Doces sonhos: 5 plantas que combatem a insônia naturalmente

Estresse e ansiedade podem causar insônia. Especialmente agora, com a quarentena, os nossos horários de dormir mudaram, e a angústia do que está acontecendo não nos deixa dormir.

O portal Nueva Mujer listou cinco plantas eficazes para combater a insônia e ajudar você a dormir de forma natural.

Plantas que combatem a insônia

Tilia

Esta é uma das plantas mais eficazes para combater a insônia. Isso porque ajuda a acalmar a tensão nervosa e a insônia. Além disso, ela tem uma função desintoxicante. No entanto, não deve ser ingerida por mais de 30 dias seguidos, porque pode produzir o efeito oposto. A maneira mais comum de consumi-la é por infusão.

Valeriana

A valeriana é uma das plantas mais populares para combater a insônia. Tem propriedades anti-ansiolíticas que nos ajudam a relaxar e dormir. As suas propriedades causam uma leve ação sedativa no sistema nervoso. Basta uma xícara antes de dormir.

Flor-da-paixão

Também conhecida como flor-do-maracujá, esta planta é excelente para combater a insônia. Isso porque produz um estado de relaxamento que nos ajudará a dormir. No entanto, recomendamos que você não abuse, porque pode levar a náuseas e vômitos. Com um consumo controlado, será uma excelente aliada para ir para a cama com a mente relaxada.

Camomila

Nada como chá de camomila para dormir. As propriedades relaxantes e calmantes desta planta são altamente conhecidas. Você pode adoçar com um pouco de mel para dormir como um bebê.

Lavanda

Entre as plantas para combater a insônia não poderíamos deixar de mencionar a lavanda. Em vez de chás ou outras formas, a melhor maneira de relaxar com esta planta é cheirá-la. Você pode comprar uma essência concentrada de lavanda ou colocar algumas folhas sob seu travesseiro.