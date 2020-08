As panquecas são muito simples de fazer, mas algumas receitas exigem apenas os ingredientes básicos e, desta forma, pode ser que elas não fiquem tão saborosas.

Uma dica do ebook “500 segredos culinários” é acrescentar junta da massa no liquidificador uma cebola ou um pedaço de queijo. Com isso, as panquecas ficarão com um sabor incrível.

