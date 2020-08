Conheça as incríveis propriedades do mel para o cabelo

O mel é um produto natural muito conhecido na cozinha. Com ele podemos substituir o açúcar e fazer pratos mais saudáveis. Mas você conhece as propriedades do mel para o cabelo?

O mel tem nutrientes e propriedades adstringentes e antioxidantes. Isso contribui para proporcionar brilho e nutrição. Além disso, aumenta a produção de queratina e, como resultado, ajuda a deixar cabelos mais fortes e menos quebradiços.

Mel para cabelo danificado

Se seu cabelo tem uma textura áspera e um monte de frizz, é óbvio que está danificado. Mas não entre em pânico: o mel vem para o resgate.

Para consertá-lo, tudo o que você precisa fazer é aplicar mel puro de abelha na sua juba seca, do meio para as pontas. Deixe este remédio natural agir por 20 minutos e depois enxágue com água morna.

Mel para queda de cabelo

Há muitos fatores pelos quais o cabelo pode começar a cair. Eles incluem estresse, genética, abuso químico, bem como falta de proteína e incompatibilidades hormonais.

Mas o mel também pode ajudar. Recomendamos usar uma máscara caseira simples e rápida para fazer.

Basta misturar 3 colheres (sopa) de mel, 2 colheres (sopa) de azeite e 1 colher (chá) de canela moída. Bata todos os ingredientes até ficar homogêneo, depois aplique no couro cabeludo. Deixe agir por 15 minutos e enxágue com muita água.

Mel para o crescimento do cabelo

Um dos grandes benefícios do mel para o cabelo é que ele tem uma grande capacidade de reter água. Portanto, ao contrário de outros produtos, hidrata e, ao mesmo tempo, promove o crescimento capilar.

Recomendamos uma máscara com apenas 1 colher (chá) de óleo de coco e 2 colheres (sopa) de mel. Depois de mesclados, aplique no couro cabeludo e espere 15 minutos para que ele aja antes de removê-lo com água.