6 penteados para quem tem muito cabelo que você pode fazer em menos de 5 minutos

Se você tem a sorte de ter um cabelo volumoso, então você precisa conhecer esses penteados listados pelo portal Nueva Mujer. Além de ajudar a controlar os fios, eles farão você se sentir mais confortável. A melhor coisa é, você pode fazê-los em menos de 5 minutos.

Penteados para quem tem muito cabelo

Bubble braids

É ideal para cabelos longos. Prenda seu cabelo em um rabo de cavalo baixo e, em seguida, amarre-o a cada 5 centímetros. Por fim, pegue cada “bolha” e puxe-a suavemente para os lados para dar-lhe um efeito de volume.

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Crie um rabo de cavalo alto deixando algumas mechas de fora e enrole o cabelo para criar um coque tousled. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Rabo de cavalo alto

Outro estilo que permite manter o cabelo longe do rosto é o rabo de cavalo. Prenda o cabelo no ponto mais alto da sua cabeça. Você pode fazer ondas com uma prancha, para um visual descontraído.

Trançado

Para um estilo simples, basta fazer uma trança em cima da cabeça e terminá-la com um rabo de cavalo. O resto do cabelo pode ser ondulado, com a ajuda de uma prancha.

Preso e despenteado

Para rostos alongados, chongos altos podem criar um efeito de alongamento, por isso é recomendado fazer um coque baixo em vez disso. Amarre o cabelo em um rabo de cavalo solto, deixando tufos perto de seu rosto. Enrole o cabelo até criar um coque. Você não precisa se preocupar com ele ser perfeito, já que seu charme está no look relaxado.

Torcida

Para um visual romântico e descontraído, pegue duas mechas de cabelo perto de suas orelhas. Torça e prenda ambas na parte de trás do pescoço.