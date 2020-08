Aplicativo WhatsApp pode começar a trabalhar em novo recurso em breve

Diferente dos recursos que já estão em desenvolvimento, divulgados neste link, outra novidade também pode entrar na mira do WhatsApp em breve.

Rumores sugerem que o app de mensagens contará com a opção de transmissão ao vivo, de forma nativa.

Segundo o site WABetaInfo, que sempre revela novidades do app, o recurso pode começar a ser desenvolvido em breve. Confira:

This is a good idea. "WhatsApp Live" for Status (only common contacts can see it) and Groups (all members of the group can see it).

I really think in future we might see something similar, at least for Status. https://t.co/S1bvhO8Vde

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 16, 2020