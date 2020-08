Teddy bear coat: o casaco quentinho e estiloso que está com tudo neste inverno

Ele é o mais desejado do momento e foi a peça queridinha das fashionistas no inverno do hemisfério norte. Agora chega por aqui e já deu o que falar.

O teddy bear coat, que significa ursinho de pelúcia em inglês, é um casaco super quentinho e, perfeito, para quem ama um look estiloso.

A peça foi desenvolvida em 2013 pela Max Mara e logo se tornou tendência no street style. O motivo do sucesso? Ian Griffiths, diretor criativo da marca, explicou à Vogue America que o volume exagerado é irresistível. Voce concorda? Caso sim, confira alguns looks para inspirar seu próximo look com o teddy bear coat.

