Tecnologia: Samsung apresenta nova geração de computadores da linha All in One

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (20), o lançamento da nova geração de computadores da linha All in One: E1, E3 e E5. Como revelado, os modelos contam com um monitor de alta resolução de 23,8 polegadas, “com design moderno e elegante”.

All in One E1

A Samsung inseriu uma tela ainda maior em comparação a geração anterior, evoluindo para 23,8 polegadas. E o monitor, além de espaçoso, oferece imagens do mais alto nível, com resolução Full HD LED 1920 x 1080.

“O desempenho do All in One E1 é assegurado pela combinação entre Windows 10 Home, processador Intel Celeron 4205U, memória RAM de 4 GB, com expansão até 16 GB, e armazenamento interno de 500 GB. O equipamento conta, também, com teclado com fio e webcam já inclusa no monitor”, detalhou.

All in One E3

Com o mesmo tamanho de tela e qualidade de imagem do All in One E1, o Samsung All in One E3 disponibiliza ao usuário alguns recursos aprimorados de desempenho.

“O processador Intel Core i3 proporciona uma navegação ainda mais fluida, enquanto o armazenamento de 1 TB amplia o espaço para guardar programas, aplicativos e conteúdos multimídia. A memória RAM de 4 GB, com expansão até 16 GB, e o Windows 10 Home, seguem as mesmas especificações do All in One E1. O teclado e o mouse, por sua vez, são sem fio, para maior mobilidade”, completou.

All in One E5

Em relação ao desempenho, o All in One E5 eleva a linha de computadores. Com o mesmo Windows 10 Home dos outros equipamentos, o All in One E5 potencializa o nível de performance ao contar com processador Intel Core i5, memória RAM de 8 GB e armazenamento interno de 1 TB.

Preço e disponibilidade

Disponíveis na cor branca, os computadores All in One E1, All in One E3 e All in One E5 têm preço sugerido de R$ 3.209,00, R$ 4.319,00 e R$ 5.759,00, respectivamente.

