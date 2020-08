Vídeo: pais podem influenciar o sono do bebê

O sono do bebê pode ser influenciado pelas atitudes dos pais. É o que afirma a neuropsicóloga e consultora materno-infantil Deborah Moss. Segundo ela, em muitos casos, os pais não interpretam corretamente os sinais do bebê, podendo tirá-lo do berço apenas porque ele deu uma mexidinha ou emitiu algum som – que podem indicar apenas que ele está se acomodando. “Mesmo na melhor das intenções, os pais acabam afetando a forma como a criança se regula”, diz ela.

Ao tirar o bebê do berço, o bebê pode começar a associar outros locais e ações com o sono, passando a dormir onde os pais definirem: dando uma volta de carro, no colo, mamando no peito, no carrinho, etc. Isso pode criar uma dependência do sono do bebê com esses locais ou ações. Ela ressalta porém, que não há certo ou errado em relação a isso, somente o que funciona para cada família.

Caso o bebê demonstre que precisa de um local ou ação específicos para dormir, os pais devem se perguntar: quero fazer isso todas as vezes que meu filho acordar no meio da noite? O que estou fazendo permite que o sono do bebê seja de qualidade? Se a resposta para ambas as perguntas for "sim", quer dizer que a forma como fazem o bebê dormir está funcionando para o casal.

Deborah explica que há especialistas a favor de os pais deixarem o bebê no berço para que ele se autorregule, assim como outros defendem que não há problema o bebê depender dos pais para dormir e que ele irá se autorregular em algum momento. "A forma de dormir é uma das muitas decisões que tomará junto a seu filho, de acordo com a personalidade de vocês e o estilo de vida da família”, esclarece Deborah.

Confira mais orientações da neuropsicóloga Deborah Moss no vídeo abaixo. O vídeo é da Phitters, nossa produtora de cursos online.

