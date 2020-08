Shake de mel e banana para controlar a ansiedade e emagrecer

Além do seu sabor delicioso, a melhor coisa deste shake é que ele pode se adaptar à sua dieta. Se você está em uma dieta rica em proteínas, adicione leite, nozes e aveia. Mas, se você quer perder peso, o mel e a banana farão o trabalho por você.

Shake de mel e banana para emagrecer

Este shake de quatro ingredientes é uma bebida densa e super nutritiva que combina sementes de abóbora, iogurte, banana e mel tornando-o um suplemento saudável, ideal para sua dieta.

De acordo com o portal Nueva Mujer, as bananas são embaladas com fibras, proteínas, potássio, ferro e muito mais, enquanto as sementes de abóbora têm nutrientes que vão do magnésio e cobre à proteína e zinco. Quando combinado com iogurte, este shake se torna a bebida perfeita para perda de peso.

Ingredientes

400 mililitros de iogurte congelado

2 bananas sem casca e congeladas

3 colheres (chá) de mel

2 colheres (chá) de sementes de abóbora

10 mililitros de água

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes no liquidificador, misture até ficar homogêneo e sirva em um copo de gelo. Você pode enfeitar o shake com sementes de abóbora e adoça-lo um pouco mais com mel.

Rápido, fácil e absolutamente delicioso, um copo deste shake de banana e mel no seu café da manhã vai mantê-lo satisfeito por um longo tempo, controlado o que você come e ajudando você a perder peso.