Os signos que formam os casais menos arriscados do zodíaco

Alguns signos do zodíaco conseguem se complementar em muitos aspectos e formam parcerias que não são um risco no amor. Confira quais são:

Virgem e Capricórnio

Este casal pode ser muito poderoso, mas são mais conservadores quando se trata da vida em geral. Ambos são pés no chão, mas podem também ser ambiciosos e não desistem dos objetivos. Esta parceria pode trabalhar com muita sintonia e compartilhar a vida completamente, como uma equipe, apenas não devem deixar a chama apagar.

Câncer e Touro

Quando estes dois signos se apaixonam, conseguem se corresponder de muitas formas. Seus valores e interesses são parecidos, assim como o desejo de construir relacionamentos estáveis e que culminem em uma família. Possuem lealdade e solidariedade um com ou outro de forma recíproca. Precisam apenas ter cuidado para não brigar pelo controle da relação.

Touro e Virgem

Este casal pode ver a vida de forma muito semelhante e se importam com as mesmas coisas. São detalhistas e impecáveis, atingindo as expectativas um do outro. Eles se apoiam e podem estabelecer um relacionamento estável e repleto de confiança. Apenas devem ter cuidado com a teimosia e não deixá-la afetar o relacionamento.

Peixes e Peixes

Quando estes signos se encontram, podem construir um laço que evolui rapidamente. Sua forma de amar é profunda e conseguem se entender em muitos aspectos, entregando a mesma energia no amor. Este casal precisa apenas ter cuidado para não acumular muitos dramas e se distanciar emocionalmente quando as coisas ficam difíceis.