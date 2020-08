Dependendo do tipo de feijão, é possível que ele não fique macio e isso impactará no sabor. Contudo, com um pequeno truque você pode conquistar um feijão mais macio independentemente o tipo.

Segundo o ebook “500 segredos culinários”, você só precisará colocar algumas gotas de azeite durante o cozimento para conquistar grãos macios e saborosos.

