Ele está com tudo: as dicas para fazer um delineado gráfico perfeito

Você já deve ter visto no seu Instagram que o delineado gráfico está com tudo, né? Blogueiras e artistas já se renderam a ele. Não por acaso, é um delineado para lá de modernista e que fica perfeito com looks ousados. Mas se você ainda não sabe fazer o delineado gráfico perfeito, tudo bem!

A blogueira de maquiagem Renata Santti fez um vídeo no seu canal do Youtube explicando os segredos. Então, anota aí!

.

A primeira dica é usar um pincel chanfrado para conquistar uma linha fina. “O delineado, geralmente, eu faço em direção a minha sobrancelha ou um pouco mais para baixo para não ficar muito em pé”, explica a blogueira.

Em seguida, a dica é medir o ângulo que você deseja e encostar levemente o pincel para criar a base. Puxe a ponta do delineado até a metade da pálpebra. Preencha toda a parte que ficou sem delineador.

“Com o que sobrou de produto no pincel, eu vou fazer um traço puxando para o meu côncavo para fazer uma linha como guia”, ensina Renata.

Por fim, passe a ponta do pincel para engrossar a linha. “Ele ficará como um traço mais grosso no canto externo até chegar metade da pálpebra quando linha some e delineado vai fazendo um degrade até que não aparece mais”, finaliza.

Assista ao vídeo da Renata para aprender a fazer o delineado gráfico: