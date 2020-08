Aplicativo WhatsApp para Android recebe nova versão beta

O WhatsApp disponibilizou, nesta quinta-feira (20), uma nova atualização beta do aplicativo de mensagens.

Com alguns ajustes internos, a nova versão de número ‘2.20.198.7’ é voltada para celulares com sistema Android.

No entanto, o update é exclusivo para os usuários que participam do programa de testes do popular app.

Novo recurso

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o WhatsApp também trabalha em um novo recurso para os usuários.

Atualmente, o app desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’. A função já está disponível para Android, em uma recente versão beta.

