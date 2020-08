Você só precisa destas 4 mudanças fáceis para tornar sua dieta mais saudável

Para muitos, comer saudável parece uma tarefa titânica. É por isso que, ao falar sobre dieta, o portal Nueva Mujer aconselha incorporar hábitos saudáveis dia após dia.

Especialistas listaram quatro hábitos das pessoas que cuidam da sua alimentação. São eles:

Hábitos de uma dieta saudável

Consumir muitos vegetais verdes

Eles devem fazer parte de seus pratos diários: couve, agrião, acelga, alface, rúcula e espinafre oferecem muitos benefícios para o corpo. O espinafre, por exemplo, devido ao seu teor de cálcio e ferro, é altamente recomendado para dietas sem carne ou sem leite. Uma xícara de espinafre cru contém apenas 7 calorias. Além disso, tem vitamina K, essencial para os ossos.

Buscar proteínas e carboidratos de qualidade

Escolher nutrientes de qualidade é o que separa uma dieta de perda de peso de uma dieta muito boa para o corpo. Proteínas de qualidade — como ovo, tofu, salmão, quinoa e amêndoas —, “gorduras boas” — como azeite extra virgem —, frutas e vegetais com carboidratos complexos não podem faltar em seu cardápio.

Compensar deficiências nutricionais

Hoje, o vegetarianismo e o veganismo são muito comuns. No entanto, essas dietas podem ter falta de proteína, cálcio e vitamina B12. A carne deve ser compensada com outros alimentos que forneçam os mesmos macronutrientes — como leguminosas, tofu, grão-de-bico, lentilha, feijão, amêndoas. Para começar essas dietas, é aconselhável realizá-las com controle médico.

Evitar estes dois ingredientes

São os dois ingredientes que têm que ser reduzidos em uma dieta saudável: sal e açúcar, pois, além de abrir o apetite e fazê-lo comer mais, eles também são o denominador comum de refeições ultraprocessadas e mais calóricas.