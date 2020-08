Os signos que podem afastar quem não atura manipulação

Alguns signos do zodíaco podem ter comportamentos manipuladores que acabam sendo descobertos e afastam as pessoas. Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode assumir a postura de “chefe de família” e tentar guiar todos de acordo com o que ele considera importante. Diferente de quem coloca o egoísmo na frente, por vezes ele faz isso visando o bem de todos, mas se esquece de que tudo poderia ser ainda mais positivo se não houvesse manipulação alguma e o consenso fosse compartilhado. Quem não gosta de ser controlado, dificilmente irá aguentar esses comportamentos por muito tempo.

Escorpião

O escorpiano está sempre de olho em como pode proteger a si mesmo e as pessoas que ama. Por isso, ele tende a levar apenas suas considerações em conta e motivar o outro a agir da mesma forma que ele. Ele é sorrateiro e pode ser muito inteligente ao manipular, mas nem sempre consegue esconder sua estratégia quando as coisas não saem como o esperado, o que pode deixar seu plano transparecer e afastar os outros.

Capricórnio

O capricorniano pode estar acostumado a receber massagens no ego sobre o quanto se destaca com o seu potencial e responsabilidade. Isso é gratificante, mas também pode fazer com que ele pense que está sempre no comando e é a voz da razão. Sendo assim, ele tentará manipular para que as outras pessoas façam as coisas do seu jeito. Quem pensa fora da caixa e não cede irá comprar briga com ele ou se afastar.

Peixes

O pisciano leva o que as outras pessoas sentem em conta, mas pode tentar manipular discretamente os sentimentos dos outros para que as coisas aconteçam exatamente do jeito que ele deseja. Este signo pode ser um pouco mais infantil e tentar se fazer de vítima, buscando amolecer o coração do outro, uma estratégia que não dá certo com todo mundo e que pode ser muito criticada quando é descoberta.