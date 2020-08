Os signos que devem se libertar de mágoas para a vida andar em agosto

Alguns signos do zodíaco devem aproveitar o restante de agosto para trabalhar em questões profundas, se libertando de mágoas e seguindo em frente.

Confira quais são:

Áries

A lembrança de mágoas do passado, especialmente na vida amorosa, pode trazer ansiedade e impedi-lo de enxergar as novas vivencias e opções que são apresentadas no seu caminho. É preciso desapegar da crença de que todas as pessoas são iguais e não ter medo de deixar seu coração ser cativado novamente. Casais e solteiros podem fazer descobertas incríveis quando começam a equilibrar as energias do coração e decidem construir algo mais sólido.

Escorpião

Finalizações precisam ser feitas para que o novo ganhe forma e vida. As amarras e as ilusões podem prejudicar seus relacionamentos e impedi-lo de enxergar uma nova perspectiva. É preciso reunir forças para identificar os sentimentos e apegos que o impedem de se libertar. As mudanças positivas trarão muita esperança, mas elas precisam ser postas em práticas. A verdade sobre alguns relacionamentos pode vir a luz.

Capricórnio

Momento de buscar seu equilíbrio e curar mágoas, principalmente as que envolvem os relacionamentos com outras pessoas. Questões difíceis do passado podem vir à tona e é preciso ter cuidado com a forma que você se expressa, sempre refletindo antes de falar sua verdade. Este processo é poderoso e pede que você cuide de si, não deixando que as outras pessoas roubem a atenção e o façam se esquecer dos seus planos.

Peixes

Muitas vezes, o início de uma coisa nova o faz olhar para o passado e reviver momentos difíceis. É importante se conectar com o que sente, mas a cura do coração é o que ajuda a enxergar a verdade por trás do que realmente aconteceu. Amadureça seus pontos de vista e se liberte dos fardos que são carregados há muito tempo. Pessoas queridas podem ter conselhos importantes para compartilhar e que o ajudarão nesta missão. Não fique estagnado pelo medo!