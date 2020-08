Os benefícios do abacate para seu cabelo: experimente estas 4 máscaras capilares

O abacate contém muitos benefícios nutricionais, mas também pode trazer saúde ao seu cabelo.

Máscara de abacate com maionese

Para hidratar e regenerar o cabelo, faça uma máscara misturando a polpa de um abacate bem maduro com duas colheres (sopa) de maionese. Em seguida, mexa bem e aplique no cabelo, da raiz até as pontas. Deixe agir por 30 minutos e retire com água e shampoo.

Máscara de abacate com babosa e azeite

Lute contra o ressecamento do cabelo com uma combinação de abacate, duas colheres (sopa) de babosa e uma colher (sopa) de azeite. Aplique no cabelo por 25 minutos e retire com muita água e shampoo. É provável que o seu cabelo fique gorduroso, mas na lavagem seguinte é possível ver os resultados.

Máscara de abacate com ovo e maionese

Se você quiser nutrir bem o cabelo e esquecer o efeito frizz, você só tem que misturar um abacate, a gema de um ovo e uma colher (sopa) de maionese no liquidificador. Quando você tiver uma pasta homogênea, aplique-a no cabelo e enrole-o em uma toalha. Depois de 30 minutos, enxágue normalmente. Repita o processo uma vez por semana.

Máscara de abacate com limão e banana

Esta máscara funciona para cabelos com raízes oleosas. Basta esmagar a banana e a polpa do abacate maduro com um garfo e adicionar algumas gotas de limão. Aplique em todo o cabelo, das pontas até a raiz, e espere 20 minutos. Em seguida, lave bem com um shampoo para cabelos oleosos.