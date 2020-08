Novo Polo 2021 é apresentado pela Volkswagen; modelo ganha central multimídia de série

A Volkswagen anunciou, nesta quarta-feira (19), a chegada da nova linha 2021 de Polo e Virtus ao mercado brasileiro. Segundo a fabricante, os dois modelos são produtos que utilizam a Estratégia Modular MQB, mesma que serve de base para Jetta, Golf GTE, Tiguan Allspace e o recém-lançado Nivus.

A base garantiu a Polo e Virtus nota máxima em segurança para os passageiros nos testes realizados pelo Latin NCAP.

“O Polo é ofertado com quatro opções de motores (1.0 MPI, 1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI) e duas de transmissão (manual de 5 marchas e automática de 6 velocidades). O Virtus, por sua vez, está no mercado com três variações de motores (1.6 MSI, 200 TSI e 250 TSI) e também duas de câmbio (manual de 5 marchas e automático de 6 velocidades)”, detalhou.

Reprodução

Todas as versões trazem de séria controles de tração (ASR) e estabilidade (ESC), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS), assistente e partida em aclive/subida (HHS), cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, direção elétrica (Easy Drive) e ar-condicionado com filtro de poeira e pólen. O lineup de ambos os modelos conta com seis cores à disposição.

“Uma das principais novidades da linha 2021 está na versão de entrada 1.0 MPI do Polo, que agora passa a contar de série com o volante multifuncional e sistema de som touchscreen ‘Composition Touch’ com App-connect”, completou.

Com as mudanças, agora, o Polo começa em R$ 58.150, enquanto o Virtus manteve o valor inicial de R$ 68.490.

Reprodução

Versão esportiva

Como revelado pela montadora, a versão esportiva GTS de Polo e Virtus também traz novidades para a linha 2021. Assim como na configuração Highline, a opção esportiva passa a sair de fábrica com espelhos retrovisores externos com função de rebatimento.

A grande atração, no entanto, são as rodas de 18 polegadas, que passam a ser oferecidas como opcionais pelo valor de R$ 1.470.

Com informações da Volkswagen

LEIA TAMBÉM: