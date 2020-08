Mechas chunky: saiba mais sobre esta tendência de cor de cabelo

Se você está pensando em mudar a cor do seu cabelo, mas ainda não tem certeza do que fazer para ficar na moda, é hora de conhecer as mechas chunky, que voltam dos anos 90.

As mechas chunky

Se você está se perguntando do que se trata, o portal Nueva Mujer explica: são mechas grossas que dão cor e luminosidade ao seu rosto.

Essas mechas grossas são descoloridas e tingidas em um tom muito mais claro do que a cor natural do cabelo. O segredo é escolher um tom que combine com a cor natural e crie um efeito progressivo, com a raiz mais escura e as pontas mais claras.

Uma maneira de usar essas mechas é marcar a franja.

Uma característica das mechas chunky é que eles devem ser lisas e perfeitamente marcados no cabelo. É a melhor maneira para que o contraste seja bem notado.

Quando se trata de manutenção, trazemos boas notícias: não precisa de muito cuidado, porque as mechas chunky brincam com o contraste — então não há necessidade de esconder a raiz.