Ideias de sombras coloridas para fazer sua maquiagem brilhar (mesmo usando máscara)

Desde que surgiu a necessidade das máscaras em nosso dia a dia, os amantes da maquiagem tiveram que descobrir como continuar lindos apesar deste acessório. A alternativa, neste caso, são sombras lindas que chamam a atenção.

O benefício? O tempo que você dedicava para fazer um contorno perfeito, aplicando blush e fazendo forro labial mais a aplicação de batom impecável, agora você pode se dedicar a fazer looks dramáticos nos seus olhos. Por isso, decidimos selecionar algumas ideias de sombras coloridas para te inspirar.

Fúcsia, o tom de 2020

Talvez você já tenha visto isso em todos os influenciadores da maquiagem e é porque o fúcsia nos últimos anos ganhou destaque por promover um toque feminino e ousado, além de ficar incrível em qualquer tom de pele.

Olhos esfumados

Claro, não poderia faltar. Você não pode se chamar de 'amante da maquiagem' sem saber como fazer olhos esfumados em preto que combinam com qualquer look. Você parecerá chocante e muito sedutor.

Brilho

Sua sombra nunca passará despercebida se tiver muito brilho. Opte por glitter, acabamentos metálicos e alternativas de brilho para dar mais luz ao seu rosto.

Sombras douradas

Um clássico em todas as penteadeiras femininas porque fica bem em todas elas. Se você usar ouro brilhante no canal lacrimal, você esconderá suas olheiras e se fizer no centro, seus olhos parecerão maiores, de acordo com Glamour.

Bicromático

Por fim, não perca essa tendência de maquiagem em sombras que é sobre misturar duas cores que se complementam, com um bom borrão.

